Крайдер: «Рейнджерс» оказались не готовы к тому, что соперник даст сдачи

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер поделился впечатлениями от матча с «Оттавой Сенаторз» (2:6).
«Не знаю, откуда это взялось, но мы стали отходить от своей игры и пытаться взять соперника банальным наскоком. Но когда начинаешь задирать оппонента и неуважительно к нему относиться, надо ожидать, что он даст сдачи. А мы оказались к этому не готовы. Мы сыграли 12 матчей с начала сезона, и пора уже сделать выводы, но эта проблема повторяется снова и снова», — приводит слова Крайдера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Дубль в составе победителей оформил Жан-Габриэль Пажо, также по два очка набрали россиянин Владислав Наместников (1+1) и Брэди Ткачук (1+1). У проигравших голы забили Каапо Какко и Артемий Панарин. Наместников проводил первый матч с «Рейнджерс» после обмена из стана «синерубашечников».
- 5 ноября 2019
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