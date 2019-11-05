Холл — о переговорах по контракту: ждём, что произойдёт в ближайшие недели
Нападающий Тейлор Холл рассказал, что его агент в ближайшее время встретится с руководством «Нью-Джерси Дэвилз» для переговоров по новому контракту.
«Знаю, что они должны встретиться, но не знаю, когда это произойдет. Переговорю с агентом перед встречей, чтобы узнать, как обстоят дела. На данный момент могу только сказать, что мы не так часто общаемся на эту тему. Мы оба понимаем, в каком положении находимся, и ждем, что произойдёт в ближайшие пару недель или месяцев.
14-е место в Восточной конференции? Это не то место, на котором мы хотели бы находиться, но в последних матчах, мне кажется, мы стали играть намного лучше», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
- 5 ноября 2019
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