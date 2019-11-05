Средняя посещаемость КХЛ в сезоне-2019/20 — 6633 человека

Московский хоккейный клуб ЦСКА сообщил о рекордной посещаемости в истории клуба.



«12-й сезон КХЛ продолжает бить рекорды посещаемости матчей. С 1 сентября по 31 октября в чемпионате прошло 268 матчей, которые посетили в среднем 6633 зрителя, что стало новым рекордом посещаемости матчей лиги со старта чемпионата (предыдущее достижение – 6278 зрителей – было установлено в сезоне-2014/15).



Посещаемость домашних матчей ЦСКА также стала рекордной. В октябре «армейцы» провели на «ЦСКА-Арене» шесть матчей, средняя посещаемость которых составила 8896 зрителей. Это на 20% лучше показателя предыдущего сезона — 7415 зрителей. Посещаемость в первые два месяца чемпионата также стала лучшей за всю историю выступления ЦСКА в КХЛ: на игры красно-синих в среднем приходило 8626 зрителей, что на 11,3% лучше, чем в сезоне-2018/19 (7753 зрителя)», — указано на сайте клуба.

Уровень хоккея в КХЛ выравнялся, но лига стала скучнее. Почему? Битва «армейских» грандов стала рядовым матчем, а звёзд в Континентальной лиге практически не осталось.