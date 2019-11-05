Юрзинов-мл.: в «Тракторе» должно сложиться многое, чтобы был хороший результат

Новый главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший поделился первыми впечатлениями после прилёта в Челябинск.
«Сегодня я встречаюсь с тренерским штабом, техническим персоналом, докторами, чтобы лучше узнать ситуацию, в которой находится «Трактор». Нам сейчас надо готовиться надо к первому матчу, который будет 12 числа. Времени немного, всё происходит в авральном режиме, надо разобраться, посмотреть игроков, посмотреть пятёрки, по тактике. Вопросов достаточно много.
До 2 ноября я смотрел разные матчи, смотрел многие команды. Наверное, после этого числа я посмотрел больше матчей «Трактора». Здесь такая ситуация ещё, что у «Трактора» больше количество травмированных игроков. Это наносит определённый отпечаток. Ситуация новая, ситуация непростая, но и я, и тренерский штаб сделаем всё необходимое. Надо настраиваться на каждый матч, надо готовиться, надо стараться выигрывать.
Повышенное внимание общественности? Если бы я не был готов работать под давлением, я бы не поехал. Я прекрасно это понимаю. Могу сказать, что много раз находился в таких ситуациях. Здесь должно сложиться многое, чтобы был хороший результат. Очень много компонентов должны сыграть в положительную сторону. Надо в это верить и делать всё необходимое, нужно много делать и стараться показать максимальный результат», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
- 5 ноября 2019
-
22:01
-
21:55
-
21:44
-
20:59
-
20:31
-
20:21
-
20:09
-
19:59
-
19:51
-
19:19
-
18:59
-
18:55
-
18:43
-
18:11
-
17:39
-
17:35
-
17:28
-
17:24
-
17:16
-
17:12
-
16:57
-
16:53
-
16:45
-
16:43
-
16:29
-
16:16
-
15:54
-
15:40
-
15:31
-
15:05
-
14:39
-
14:36
-
14:25
-
14:00
-
13:25