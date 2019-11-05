Юрзинов-мл.: в «Тракторе» должно сложиться многое, чтобы был хороший результат

Новый главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший поделился первыми впечатлениями после прилёта в Челябинск.



«Сегодня я встречаюсь с тренерским штабом, техническим персоналом, докторами, чтобы лучше узнать ситуацию, в которой находится «Трактор». Нам сейчас надо готовиться надо к первому матчу, который будет 12 числа. Времени немного, всё происходит в авральном режиме, надо разобраться, посмотреть игроков, посмотреть пятёрки, по тактике. Вопросов достаточно много.



До 2 ноября я смотрел разные матчи, смотрел многие команды. Наверное, после этого числа я посмотрел больше матчей «Трактора». Здесь такая ситуация ещё, что у «Трактора» больше количество травмированных игроков. Это наносит определённый отпечаток. Ситуация новая, ситуация непростая, но и я, и тренерский штаб сделаем всё необходимое. Надо настраиваться на каждый матч, надо готовиться, надо стараться выигрывать.



Повышенное внимание общественности? Если бы я не был готов работать под давлением, я бы не поехал. Я прекрасно это понимаю. Могу сказать, что много раз находился в таких ситуациях. Здесь должно сложиться многое, чтобы был хороший результат. Очень много компонентов должны сыграть в положительную сторону. Надо в это верить и делать всё необходимое, нужно много делать и стараться показать максимальный результат», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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