Хартли: рассматривали Щербака как замену Михееву

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о причинах ухода из команды форварда Никиты Щербака, с которым расторгли контракт.



«Мы рассматривали Щербака как замену Илье Михееву в топ-6. У Никиты не получилось хорошо провести тренировочный лагерь. На нём был серьёзный груз ожиданий, ведь на нём по-прежнему ярлык игрока, выбранного в первом раунде драфта НХЛ. Мне было весело с ним работать. Он очень хороший парень, молодой и целеустремлённый», — приводит слова Хартли Danslescoulisses.



Никита заключил трёхлетний контракт с «Авангардом» летом 2019 года. В нынешнем сезоне Щербак принял участие в 16 матчах, набрав 6 (2+4) баллов при показателе полезности "+4" и 10 минутах штрафа. 28 октября Щербак был помещён в список отказов, откуда его не забрал ни один клуб КХЛ.

Страсти по Щербаку. Он обманывал хоккей, но его выставляют жертвой «Авангарда» Время «пожарных», намётки идеальной конкуренции и жесть, которая нам нужна – в итогах недели КХЛ.