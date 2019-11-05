Хартли: рассматривали Щербака как замену Михееву

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о причинах ухода из команды форварда Никиты Щербака, с которым расторгли контракт.
«Мы рассматривали Щербака как замену Илье Михееву в топ-6. У Никиты не получилось хорошо провести тренировочный лагерь. На нём был серьёзный груз ожиданий, ведь на нём по-прежнему ярлык игрока, выбранного в первом раунде драфта НХЛ. Мне было весело с ним работать. Он очень хороший парень, молодой и целеустремлённый», — приводит слова Хартли Danslescoulisses.
Никита заключил трёхлетний контракт с «Авангардом» летом 2019 года. В нынешнем сезоне Щербак принял участие в 16 матчах, набрав 6 (2+4) баллов при показателе полезности "+4" и 10 минутах штрафа. 28 октября Щербак был помещён в список отказов, откуда его не забрал ни один клуб КХЛ.
- 5 ноября 2019
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