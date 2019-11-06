Новиков: Демченко — неплохой вратарь, но ему надо работать и играть сильнее

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением об игре голкипера «Трактора» Василия Демченко.
«Демченко — неплохой вратарь с нормальными данными. Но ему надо работать и развиваться. Почему он перестал расти — это вопрос внутренний. Что делать? Этим вопросом задавался ещё Герцен. Нужен специалист по вратарям, который мог бы исправить эту ситуацию (сегодня, 6 ноября, тренером вратарей «Трактора» стал Ари Мойсанен. — Прим. «Чемпионата»). Здесь и вопросы психологии, и вопросы подготовки. Василию пора серьёзно прибавлять.
Нужно срочно оценить, насколько вратарская бригада в «Тракторе» способна прогрессировать. Параллельно, может быть, стоит искать нового вратаря. Чтобы понять, как Юрзинов будет решать эту ситуацию, надо быть внутри коллектива. Во-первых, нужно подтянуть тех вратарей, которые уже есть. Вратарь зависит не только от самого себя, но и от построения игры в обороне и атаке. Это комплексный вопрос. Нужно разобраться, где ему необходимо помочь, а где он сам сможет подтащить. Конечно, Демченко должен играть сильнее, ведь на него в «Тракторе» всерьёз рассчитывали», — сказал Новиков «Чемпионату».
- 6 ноября 2019
-
11:35
-
11:15
-
11:00
-
10:31
-
10:19
-
10:06
-
10:00
-
09:34
-
09:25
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:42
-
08:25
-
08:10
-
07:59
-
07:35
-
07:18
-
07:15
-
07:05
-
06:50
-
06:30
-
06:21
-
06:16
-
05:52
-
05:42
-
05:21
-
03:22
- 5 ноября 2019
-
23:41
-
23:09
-
22:30
-
22:01
-
21:55
-
21:44
-
20:59