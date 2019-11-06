Новиков: Демченко — неплохой вратарь, но ему надо работать и играть сильнее

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением об игре голкипера «Трактора» Василия Демченко.



«Демченко — неплохой вратарь с нормальными данными. Но ему надо работать и развиваться. Почему он перестал расти — это вопрос внутренний. Что делать? Этим вопросом задавался ещё Герцен. Нужен специалист по вратарям, который мог бы исправить эту ситуацию (сегодня, 6 ноября, тренером вратарей «Трактора» стал Ари Мойсанен. — Прим. «Чемпионата»). Здесь и вопросы психологии, и вопросы подготовки. Василию пора серьёзно прибавлять.



Нужно срочно оценить, насколько вратарская бригада в «Тракторе» способна прогрессировать. Параллельно, может быть, стоит искать нового вратаря. Чтобы понять, как Юрзинов будет решать эту ситуацию, надо быть внутри коллектива. Во-первых, нужно подтянуть тех вратарей, которые уже есть. Вратарь зависит не только от самого себя, но и от построения игры в обороне и атаке. Это комплексный вопрос. Нужно разобраться, где ему необходимо помочь, а где он сам сможет подтащить. Конечно, Демченко должен играть сильнее, ведь на него в «Тракторе» всерьёз рассчитывали», — сказал Новиков «Чемпионату».

Ари Мойсанен стал тренером вратарей «Трактора»