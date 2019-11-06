Состав России U20 на второй матч Суперсерии с Канадой

Стал известен состав молодёжной сборной России на второй матч Суперсерии CIBC Canada Russia Series с национальной командой из Квебека QMJHL. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи.
В составе сборной России сыграют:
Вратари: Амир Мифтахов (Даниил Исаев);
Первое звено: Никита Зоркин — Степан Островский, Егор Соколов — Александр Хованов — Дмитрий Завгородний;
Второе звено: Сергей Телегин — Даниил Валитов, Миксим Грошев — Никита Александров — Родион Амиров;
Третье звено: Даниил Пыленков — Антон Малышев, Иван Морозов — Данил Савунов — Василий Подколзин;
Четвёртое звено: Михаил Гордеев — Глеб Бабинцев, Егор Степанов — Лев Комиссаров — Захар Шабловский.
Матч сборной России со сборной QMJHL начнётся сегодня, в 3:30 мск. Команда Валерия Брагина ведёт в серии со счётом 1-0 — в первом матче россияне обыграли сборную QMJHL со счётом 4:3.
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