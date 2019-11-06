Наместников набрал 10-е очко в сезоне НХЛ. Видео

В Нью-Йорке проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимет «Оттаву Сенаторз». Российский нападающий «Оттавы» Владислав Наместников набрал 10-е очко в сезоне НХЛ.

Игрок отметился результативной передачей в первом периоде. Таким образом, в нынешнем сезоне НХЛ Наместиников забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 13 играх.

Видео гола Жан-Габриэль Пажо с передачи Наместникова можно посмотреть в официальном «твиттере» «Оттавы Сенаторз».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 4:1 в пользу хозяев. За «Айлендерс» забивали Кэл Клаттербак, Коул Бардро и Кейси Сизикас и Джош Бейли. Единственную шайбу за «Оттаву» забросил Жан-Габриэль Пажо.