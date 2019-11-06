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Сборная России в овертайме проиграла команде Квебека в матче Суперсерии

Сборная России в овертайме проиграла команде Квебека в матче Суперсерии
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Молодежная сборная России уступила в матче Суперсерии национальной команде Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL). Поединок состоялся на стадионе «Авенир-центр» и завершился победой QMJHL в овертайме со счётом 4:3.

За сборную QMJHL дублем отличился Рафаэль Лавya и еще по одной шайбе забросили Натан Легаре и Доусон Мерсер.

В составе сборной России забивали Егор Соколов, Дмитрий Завгородний и Максим Грошев. Напомним, в первом матче Суперсерии сборная России одержала волевую победу над национальной командой QMJHL со счётом 4:3.

Расписание оставшихся матчей Суперсерии:

8 ноября, 3:00. Сборная OHL — Россия U20
12 ноября, 3:00. Сборная России U20 — сборная OHL
14 ноября, 4:30. Сборная WHL — сборная России U20
15 ноября, 4:30. Сборная России U20 — сборная WHL.

Суперсерия Россия U20 - Канада U20. Суперсерия Россия U20 - Канада U20
06 ноября 2019, среда. 03:00 МСК
Россия U20
Окончен
3 : 4
ОТ
Канада QMJHL
0:1 Лавya (Пеллетье) – 01:44' (5x5)   1:1 Соколов (Хованов, Зоркин) – 19:45' (5x5)   1:2 Легаре (Пуарье) – 21:52' (5x5)   2:2 Завгородний (Телегин) – 23:05' (5x5)   3:2 Грошев (Амиров, Александров) – 30:58' (5x5)   3:3 Мерсер (Лавya, Пеллетье) – 31:33' (5x5)   3:4 Лавya (Симоно) – 61:58' (3x3)
Лавуа отпраздновал решающий гол в стиле Кузнецова. Канадцы провоцируют Россию
Команда Валерия Брагина провела неплохой матч, но допустила ошибку в овертайме. Счёт в Суперсерии стал ничейным: 1-1.
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