Сборная России в овертайме проиграла команде Квебека в матче Суперсерии

Молодежная сборная России уступила в матче Суперсерии национальной команде Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL). Поединок состоялся на стадионе «Авенир-центр» и завершился победой QMJHL в овертайме со счётом 4:3.
За сборную QMJHL дублем отличился Рафаэль Лавya и еще по одной шайбе забросили Натан Легаре и Доусон Мерсер.
В составе сборной России забивали Егор Соколов, Дмитрий Завгородний и Максим Грошев. Напомним, в первом матче Суперсерии сборная России одержала волевую победу над национальной командой QMJHL со счётом 4:3.
Расписание оставшихся матчей Суперсерии:
8 ноября, 3:00. Сборная OHL — Россия U20
12 ноября, 3:00. Сборная России U20 — сборная OHL
14 ноября, 4:30. Сборная WHL — сборная России U20
15 ноября, 4:30. Сборная России U20 — сборная WHL.
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