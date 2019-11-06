Сборная России в овертайме проиграла команде Квебека в матче Суперсерии

Молодежная сборная России уступила в матче Суперсерии национальной команде Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL). Поединок состоялся на стадионе «Авенир-центр» и завершился победой QMJHL в овертайме со счётом 4:3.

За сборную QMJHL дублем отличился Рафаэль Лавya и еще по одной шайбе забросили Натан Легаре и Доусон Мерсер.

В составе сборной России забивали Егор Соколов, Дмитрий Завгородний и Максим Грошев. Напомним, в первом матче Суперсерии сборная России одержала волевую победу над национальной командой QMJHL со счётом 4:3.

Расписание оставшихся матчей Суперсерии:

8 ноября, 3:00. Сборная OHL — Россия U20

12 ноября, 3:00. Сборная России U20 — сборная OHL

14 ноября, 4:30. Сборная WHL — сборная России U20

15 ноября, 4:30. Сборная России U20 — сборная WHL.