«Монреаль» прервал победную серию «Бостона». Команды забили девять голов

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» сломил сопротивление «Бостон Брюинз». Матч завершился со счётом 5:4 в пользу команды Клода Жюльена. «Бостон» не смог одержать седьмую победу кряду.

Счёт в матче был открыт на второй минуте первого периода, отличился защитник «Канадиенс» Виктор Мете. Спустя 13 минут лучший снайпер нынешнего сезона НХЛ Давид Пастрняк восстановил равновесие. Однако, ещё до перерыва, в ворота «Бостона» влетело две шайбы. По разу забили Томаш Татар и Пол Байрон.

Во втором отрезке «Брюинз» удалось отыграться усилиями Коннора Клифтона и Андерса Бьорка. Но на перерыв «Монреаль» снова ушёл, ведя в счёте, — дубль оформил Мете. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Шона Курали точным броском ответил Бен Шьяро.