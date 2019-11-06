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«Монреаль» прервал победную серию «Бостона». Команды забили девять голов

«Монреаль» прервал победную серию «Бостона». Команды забили девять голов
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» сломил сопротивление «Бостон Брюинз». Матч завершился со счётом 5:4 в пользу команды Клода Жюльена. «Бостон» не смог одержать седьмую победу кряду.

Счёт в матче был открыт на второй минуте первого периода, отличился защитник «Канадиенс» Виктор Мете. Спустя 13 минут лучший снайпер нынешнего сезона НХЛ Давид Пастрняк восстановил равновесие. Однако, ещё до перерыва, в ворота «Бостона» влетело две шайбы. По разу забили Томаш Татар и Пол Байрон.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2019, среда. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Мете (Армиа, Питри) – 01:13' (5x5)   1:1 Пастрняк (Крюг, Бержерон) – 14:55' (5x4)   2:1 Татар (Галлахер, Шьяро) – 16:45' (5x5)   3:1 Байрон – 17:16' (5x5)   3:2 Клифтон – 27:17' (5x5)   3:3 Бьорк (Макэвой) – 38:13' (5x5)   4:3 Мете (Лехконен, Питри) – 38:55' (5x5)   4:4 Курали (Вагнер) – 43:03' (5x5)   5:4 Шьяро (Уэбер, Татар) – 49:06' (5x5)

Во втором отрезке «Брюинз» удалось отыграться усилиями Коннора Клифтона и Андерса Бьорка. Но на перерыв «Монреаль» снова ушёл, ведя в счёте, — дубль оформил Мете. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Шона Курали точным броском ответил Бен Шьяро.

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