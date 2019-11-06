«Нью-Джерси» победил «Виннипег», Гусев не набрал очков, но реализовал буллит

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» на домашнем льду уступил «Нью-Джерси Дэвилз». Матч завершился со счётом 2:1 Б в пользу команды Джона Хайнса.
Счёт в матче был открыт на пятой минуте первого периода, отличился центральный нападающий первого звена гостей Нико Хишир. Хозяева отыгрались в середине второго отрезка усилиями Эндрю Коппа. Исход матча решила серия буллитов, где точнее были «дьяволы».
Вернувшийся в состав «Нью-Джерси» Никита Гусев провёл на льду 12 минут 18 секунд, не отметившись результативными действиями. В серии послематчевых бросков Никита был точен. 27-летний Гусев не принимал участия в матчах регулярного чемпионата НХЛ с 25 октября. Россиянин пропустил три последние встречи «Дэвилз».
- 6 ноября 2019
-
07:18
-
07:15
-
07:05
-
06:50
-
06:30
-
06:21
-
06:16
-
05:52
-
05:42
-
05:21
-
03:22
- 5 ноября 2019
-
23:41
-
23:09
-
22:30
-
22:01
-
21:55
-
21:44
-
20:59
-
20:31
-
20:21
-
20:09
-
19:59
-
19:51
-
19:19
-
18:59
-
18:55
-
18:43
-
18:11
-
17:39
-
17:35
-
17:28
-
17:24
-
17:16
-
17:12
-
16:57