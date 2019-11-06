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«Нью-Джерси» победил «Виннипег», Гусев не набрал очков, но реализовал буллит

«Нью-Джерси» победил «Виннипег», Гусев не набрал очков, но реализовал буллит
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» на домашнем льду уступил «Нью-Джерси Дэвилз». Матч завершился со счётом 2:1 Б в пользу команды Джона Хайнса.

Счёт в матче был открыт на пятой минуте первого периода, отличился центральный нападающий первого звена гостей Нико Хишир. Хозяева отыгрались в середине второго отрезка усилиями Эндрю Коппа. Исход матча решила серия буллитов, где точнее были «дьяволы».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2019, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 2
Б
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хишир (Холл, Ватанен) – 04:44' (5x5)   1:1 Копп (Моррисси, Бурк) – 28:38' (5x5)   1:2 Гусев – 65:00' (ПБ)

Вернувшийся в состав «Нью-Джерси» Никита Гусев провёл на льду 12 минут 18 секунд, не отметившись результативными действиями. В серии послематчевых бросков Никита был точен. 27-летний Гусев не принимал участия в матчах регулярного чемпионата НХЛ с 25 октября. Россиянин пропустил три последние встречи «Дэвилз».

Гусев переведён во второе звено «Нью-Джерси». Он пропустил три матча подряд
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