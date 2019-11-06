«Анахайм» провёл церемонию в честь Гецлафа, проведшего 1000-й матч за клуб

Перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахайм Дакс» и «Миннесоты Уайлд» на льду арены «Хонда-центр» состоялась специальная церемония в честь капитана «Дакс» Райана Гецлафа.

Легендарный нападающий «Анахайма» на прошлой неделе достиг отметки в 1000 матчей в НХЛ. Примечательно, что все матчи Гецлаф провёл в свитере «Дакс». Райану принадлежат десятки клубных рекордов, в том числе и рекорд по количеству матчей за «Анахайм». Он единственный игрок в клубной истории, сыгравшей 1000 матчей за «Дакс».

Видео церемонии можно посмотреть в официальном «твиттере» «Анахайма».

34-летний Гецлаф — победитель Кубка Стэнли (2007), двукратный олимпийский чемпион (2010, 2014), победитель Кубка мира (2016). Защищает цвета «Анахайма» на протяжении всей карьеры в НХЛ.