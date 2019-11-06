40-летний Марло стал 6-м игроком в истории, сыгравшим 800 матчей в НХЛ кряду

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» обыгрывает «Чикаго Блэкхоукс» (3:0, идёт третий период). Автором первой шайбы в матче стал ветеран «Шаркс» Патрик Марло.
Для 40-летнего Марло этот матч стал 800-м кряду в североамериканской лиге без единого пропуска из-за травм или по иным причинам. Рекорд по этому показателю принадлежит Дугу Джарвису (964), второе место занимает Гарри Ангер (914), топ-3 замыкает Стив Лармер (884). В пятёрку лучших также входят Эндрю Кольяно (830) и защитник «Флориды Пантерз» Кейт Яндл (811, серия продолжается).
Формально Марло пропустил начало сезона в НХЛ, и его серия могла прерваться. Однако организаторы НХЛ специально разъяснили, что серия считается только тогда, когда игрок имеет контракт с клубом лиги.
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