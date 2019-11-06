Результаты матчей НХЛ за 5 ноября 2019 года

5 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 11 матчей.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Филадельфия Флайерз» — «Каролина Харрикейнз» — 4:1. Гости потерпели второе поражение кряду.
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Оттава Сенаторз» — 4:1. Хозяева одержали 10-ю победу подряд. Это лучший результат сезона во всей лиге.
«Коламбус Блю Джекетс» — «Вегас Голден Найтс» — 1:2. Команда Джона Тортореллы потерпела пятое поражение подряд.
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:1.
«Монреаль Канадиенс» — «Бостон Брюинз» — 5:4. Гости не смогли одержать седьмую победу кряду.
«Виннипег Джетс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 1:2 Б.
«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» — 4:1. Гости потерпели пятое поражение кряду.
«Калгари Флэймз» — «Аризона Койотс» — 4:3 ОТ.
«Сан-Хосе Шаркс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 4:2.
«Ванкувер Кэнакс» — «Сент-Луис Блюз» — 1:2 ОТ.
«Анахайм Дакс» — «Миннесота Уайлд» — 2:4.
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