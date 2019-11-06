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Результаты матчей НХЛ за 5 ноября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 5 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

5 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 11 матчей.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Филадельфия Флайерз» — «Каролина Харрикейнз» — 4:1. Гости потерпели второе поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2019, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Кутюрье (Гостисбер, Нисканен) – 03:30' (5x4)   1:1 Валльмарк (ван Римсдайк, Нечас) – 26:17' (5x5)   2:1 Конечны (Нисканен, Кутюрье) – 41:12' (5x5)   3:1 Фараби (Жиру, ван Римсдайк) – 52:59' (5x5)   4:1 Жиру (Питлик, Майерс) – 57:38' (5x5)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Оттава Сенаторз» — 4:1. Хозяева одержали 10-ю победу подряд. Это лучший результат сезона во всей лиге.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2019, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Пажо (Наместников) – 07:44' (4x5)   1:1 Клаттербак (Сизикас, Тэйвз) – 08:23' (5x5)   2:1 Бардро – 35:34' (бул)   3:1 Сизикас (Клаттербак, Мейфилд) – 50:00' (4x5)   4:1 Бейли (Пелеч, Добсон) – 50:40' (5x5)

«Коламбус Блю Джекетс» — «Вегас Голден Найтс» — 1:2. Команда Джона Тортореллы потерпела пятое поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2019, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Смит (Карлссон, Маршессо) – 19:15' (5x5)   1:1 Дженнер (Кукан, Фолиньо) – 25:37' (5x5)   1:2 Смит (Карлссон, Холден) – 27:36' (4x5)

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2019, среда. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Иафалло (Копитар, Браун) – 25:40' (5x4)   1:1 Керфут – 33:29' (5x5)   2:1 Мэттьюс (Нюландер, Юнссон) – 52:36' (5x5)   3:1 Нюландер (Мэттьюс, Холл) – 53:06' (5x5)

«Монреаль Канадиенс» — «Бостон Брюинз» — 5:4. Гости не смогли одержать седьмую победу кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2019, среда. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Мете (Армиа, Питри) – 01:13' (5x5)   1:1 Пастрняк (Крюг, Бержерон) – 14:55' (5x4)   2:1 Татар (Галлахер, Шьяро) – 16:45' (5x5)   3:1 Байрон – 17:16' (5x5)   3:2 Клифтон – 27:17' (5x5)   3:3 Бьорк (Макэвой) – 38:13' (5x5)   4:3 Мете (Лехконен, Питри) – 38:55' (5x5)   4:4 Курали (Вагнер) – 43:03' (5x5)   5:4 Шьяро (Уэбер, Татар) – 49:06' (5x5)

«Виннипег Джетс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 1:2 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2019, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 2
Б
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хишир (Холл, Ватанен) – 04:44' (5x5)   1:1 Копп (Моррисси, Бурк) – 28:38' (5x5)   1:2 Гусев – 65:00' (ПБ)

«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» — 4:1. Гости потерпели пятое поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2019, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Дикинсон – 00:19' (5x5)   2:0 Факса (Сегин, А. Радулов) – 05:46' (5x5)   2:1 Комфер (Каменев, Макар) – 19:24' (5x5)   3:1 Факса (Клингберг, Линделль) – 30:54' (5x4)   4:1 Перри (Федун, Хэнли) – 46:49' (5x5)

«Калгари Флэймз» — «Аризона Койотс» — 4:3 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2019, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 3
ОТ
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Келлер (Шмальц, Гарланд) – 08:29' (5x5)   0:2 Дворак (Кессел, Голигоски) – 24:09' (5x5)   1:2 Годро (Ткачук, Монахан) – 37:16' (5x4)   1:3 Хиностроза (Степан, Грабнер) – 50:31' (5x5)   2:3 Ткачук (Линдхольм, Джордано) – 56:30' (5x4)   3:3 Джордано (Андерссон, Монахан) – 57:19' (5x5)   4:3 Ткачук (Баклунд, Андерссон) – 64:25' (3x3)

«Сан-Хосе Шаркс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2019, среда. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Марло (Майер, Торнтон) – 21:39' (5x5)   2:0 Кейн (Диллон, Ферраро) – 32:05' (4x5)   3:0 Гертл (Гудроу) – 44:39' (5x5)   3:1 Саад (Тэйвз, Шоу) – 56:58' (5x5)   3:2 Кит (Кейн, Дебринкэт) – 58:06' (6x5)   4:2 Майер (Гудроу, Гертл) – 58:34' (en)

«Ванкувер Кэнакс» — «Сент-Луис Блюз» — 1:2 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2019, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 2
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Бозак (Бле, Стин) – 23:37' (5x5)   1:1 Хьюз (Ливо, Миллер) – 56:25' (5x5)   1:2 Шварц (Пьетранджело, Шенн) – 63:28' (3x3)

«Анахайм Дакс» — «Миннесота Уайлд» — 2:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2019, среда. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Ракелль (Стил, Сильверберг) – 21:27' (5x5)   2:0 Ларссон (Хенрик, Ритчи) – 21:52' (5x5)   2:1 Фиала (Сутер, Сперджен) – 29:34' (5x5)   2:2 Цуккарелло (Эрикссон Эк) – 41:28' (5x5)   2:3 Стаал (Цукер, Цуккарелло) – 44:37' (5x5)   2:4 Паризе (Канин, Койву) – 57:48' (en)
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