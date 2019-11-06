Брагин: ребятам из лиги Квебека сказали, что мы на связи, будем за ними следить

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение во втором матче Суперсерии-2019 с командой Главной юниорской лиги Квебека (3:4 ОТ).

«То, каким образом были забиты нам шайбы, говорит о старых ошибках. Будем исправлять. Когда в третьем периоде начали играть правильно, у соперника моментов особо не было. В игру мы вошли тяжело, вратарь Мифтахов выручил много раз, оставил нас в игре. Начали играть после того, как раскатились. Второй и третий периоды были неплохими, да и в целом матч неплохой. Обидно проигрывать в овертайме, но это хоккей.

Приятно ли играть на заполненной арене? Для тренеров разницы нет. Но, конечно, приятно играть, когда арена полная, когда шумно, болеют против тебя. Это заводит, добавляет адреналина.

Как будут дальше играть вратари? Пока думаем, вероятно, будут чередоваться. День перерыва сейчас нужен — впереди длительный перелёт, едем в Онтарио, там ждёт свежий соперник. Нашим ребятам из лиги Квебека сказали, что мы на связи, будем за ними следить», — цитирует Брагина пресс-служба ФХР.

Завгородний и Хованов набрали 10 очков на двоих в двух матчах Суперсерии