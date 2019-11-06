Завгородний: в сборной России понравилось, что все могут играть в русский хоккей

Нападающий молодёжной сборной России Дмитрий Завгородний прокомментировал поражение во втором матче Суперсерии-2019 с командой Главной юниорской лиги Квебека (3:4 ОТ).
«Несмотря на то, что проиграли сегодня — впечатления остались хорошие. Парни боролись, видно, что чувствуют себя лучше. Думаю, что и дальше будут добавлять от игры к игре. Сегодня игра была хорошая, да, мы проиграли, но извлечём из этого опыт. Соперник хорошо подготовился, старался держать шайбу подольше, хорошо использовали свои шансы.
У нас были хорошие скорости, выиграли нейтральную зону, здорово играли в пас. В этой сборной России понравилась креативность, скорость, то, что все ребята могут и умеют играть в пас, в наш, русский, хоккей.
Еду в клуб с хорошим настроением, буду стараться продолжать играть хорошо. Попасть на чемпионат мира очень хочется. Сейчас видно, что у нас есть потенциал, есть, где добавить», — цитирует Завгороднего пресс-служба ФХР.
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