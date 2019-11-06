«Сент-Луис» забил победный гол в матче с «Ванкувером» после выхода «три в ноль»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» победил «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 2:1 ОТ в пользу команды Крэйга Берюбе.

Автором победного гола стал нападающий «блюзменов» Джейден Шварц. Голевая атака действующего обладателя Кубка Стэнли получилась уникальной в своём роде. Игроки «Ванкувера» владели шайбой и проводили позиционную атаку. Один из хоккеистов «Кэнакс» решился на бросок по воротам, шайба прошла мимо створа, а бросавший игрок упал на лёд, сбив с ног одного одноклубника, а заодно отрезав другого игрока «Кэнакс».

Это стечение обстоятельств позволило «Сент-Луис» провести атаку «три в ноль». Брэйден Шенн нашёл передачей Алекса Пьетранджело, а тот переадресовал шайбу Шварцу. Канадский форвард спокойно переиграл Якоба Маркстрёма и поставил точку в матче.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сент-Луиса».