Задоров мощным броском вывел Клингберга из строя минимум на две недели. Видео

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (1:4) травмировал соперника мощным броском.

В середине второго периода после одного из бросков Задорова шайба попала в шею защитнику «Старз» Йону Клингбергу. Шведский хоккеист доиграл до перерыва, однако на третий период уже не вышел и был отправлен в больницу. После матча главный тренер «Далласа» Джим Монтгомери на пресс-конференции заявил, что Клингберг пропустит минимум две недели.

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Ранее из строя на месяц выбыл нападающий «Флориды Пантерз» Джей Гаврилюк. В третьем периоде матча с «Колорадо» (4:3 ОТ) Гаврилюк пропустил жёсткий силовой приём в исполнении Задорова. Канадский форвард получил болезненный удар, после чего отправился в раздевалку, не сумев продолжить встречу.