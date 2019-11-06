Задоров мощным броском вывел Клингберга из строя минимум на две недели. Видео

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (1:4) травмировал соперника мощным броском.
В середине второго периода после одного из бросков Задорова шайба попала в шею защитнику «Старз» Йону Клингбергу. Шведский хоккеист доиграл до перерыва, однако на третий период уже не вышел и был отправлен в больницу. После матча главный тренер «Далласа» Джим Монтгомери на пресс-конференции заявил, что Клингберг пропустит минимум две недели.
Видео момента можно посмотреть в "Твиттере".
Ранее из строя на месяц выбыл нападающий «Флориды Пантерз» Джей Гаврилюк. В третьем периоде матча с «Колорадо» (4:3 ОТ) Гаврилюк пропустил жёсткий силовой приём в исполнении Задорова. Канадский форвард получил болезненный удар, после чего отправился в раздевалку, не сумев продолжить встречу.
- 6 ноября 2019
-
10:06
-
10:00
-
09:34
-
09:25
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:42
-
08:25
-
08:10
-
07:59
-
07:35
-
07:18
-
07:15
-
07:05
-
06:50
-
06:30
-
06:21
-
06:16
-
05:52
-
05:42
-
05:21
-
03:22
- 5 ноября 2019
-
23:41
-
23:09
-
22:30
-
22:01
-
21:55
-
21:44
-
20:59
-
20:31
-
20:21
-
20:09
-
19:59
-
19:51