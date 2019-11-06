Фанаты «Монреаля» овациями приветствовали Хару. Раньше он был врагом клуба

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» сломил сопротивление «Бостон Брюинз». Матч завершился со счётом 5:4 в пользу команды Клода Жюльена. «Бостон» не смог одержать седьмую победу кряду.
Для 42-летнего капитана «Бостона» Здено Хары этот матч стал 1500-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Он проводит в лиге свой 22-й сезон. На счету словацкого хоккеиста 646 (202+444) очков. Примечательно, что юбилейный матч ветерана НХЛ пришёлся на Монреаль. Трибуны «Белл-центра» овациями приветствовали объявление 1500-го матча Хары по стадиону.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Бостона»
Матчи между «Бостоном» и «Монреалем» относят к категории райвалри. Более того, восемь лет назад Хара выполнил силовой приём, который навсегда вошёл в историю НХЛ. Словацкий защитник впечатал в заградительную стойку на тот момент любимца болельщиков «Канадиенс» Макса Пасиоретти, в результате которого последний получил перелом одного из шейных позвонков и сотрясение мозга. Монреальские власти даже возбуждали уголовное дело против Хары.
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