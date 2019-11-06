Ари Мойсанен стал тренером вратарей «Трактора»

Тренером вратарей «Трактора» стал финский специалист Ари Мойсанен, информирует пресс-служба челябинского клуба.

Тренировать Ари Мойсанен начал в1995 году. В 2000 году стал тренером вратарей, работал в командах «Лукко» (2000-2013), «Ак Барс» (2013-2018, 2019), «Йокерит» (2019), в сборной Финляндии (2012-2016), является одним из лучших тренеров вратарей в Европе. В качестве наставника голкиперов специалист завоёвывал бронзовые медали Олимпийских игр 2014 года, серебряные медали чемпионата мира в 2014 и 2015 годах, а также Кубок Гагарина в 2018 году.

Ранее в клубе произошли следующие изменения: Владимир Юрзинов-младший возглавил тренерский штаб «Трактора», туда же вошёл Максим Смельницкий. Алексей Чикалин продолжит работу, как и тренер по ОФП Вадим Гудзик, видеотренер Владимир Гапонов. Алексей Тертышный был назначен главным тренером «Челмета».