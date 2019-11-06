Ари Мойсанен стал тренером вратарей «Трактора»

Тренером вратарей «Трактора» стал финский специалист Ари Мойсанен, информирует пресс-служба челябинского клуба.
Тренировать Ари Мойсанен начал в1995 году. В 2000 году стал тренером вратарей, работал в командах «Лукко» (2000-2013), «Ак Барс» (2013-2018, 2019), «Йокерит» (2019), в сборной Финляндии (2012-2016), является одним из лучших тренеров вратарей в Европе. В качестве наставника голкиперов специалист завоёвывал бронзовые медали Олимпийских игр 2014 года, серебряные медали чемпионата мира в 2014 и 2015 годах, а также Кубок Гагарина в 2018 году.
Ранее в клубе произошли следующие изменения: Владимир Юрзинов-младший возглавил тренерский штаб «Трактора», туда же вошёл Максим Смельницкий. Алексей Чикалин продолжит работу, как и тренер по ОФП Вадим Гудзик, видеотренер Владимир Гапонов. Алексей Тертышный был назначен главным тренером «Челмета».
- 6 ноября 2019
-
10:19
-
10:06
-
10:00
-
09:34
-
09:25
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:42
-
08:25
-
08:10
-
07:59
-
07:35
-
07:18
-
07:15
-
07:05
-
06:50
-
06:30
-
06:21
-
06:16
-
05:52
-
05:42
-
05:21
-
03:22
- 5 ноября 2019
-
23:41
-
23:09
-
22:30
-
22:01
-
21:55
-
21:44
-
20:59
-
20:31
-
20:21
-
20:09
-
19:59