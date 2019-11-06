Тротц — о 10 победах кряду: «Айлендерс» не устраивают больших вечеринок

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (4:1) прокомментировал тот факт, что «островитяне» одержали 10-ю победу кряду. Это вторая по длительности победная серия в истории клуба после 15 побед зимой 1982 года.
«Если бы вы мне об этом не сообщили, то я бы и понятия не имел. После матчей мы не устраиваем больших вечеринок. Мы правда идём от игры к игре. Здорово, что эта команда понимает, что в этой лиге тебя могут очень быстро опустить с небес на землю. Мы уважаем соперников и знаем, что должны быть готовы к каждому матчу», — цитирует Тротца пресс-служба НХЛ.
Решающий гол на 16-й минуте второго периода со штрафного броска забил Коул Бардро, признанный НХЛ третьей звездой дня.
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