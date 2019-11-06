Стасенко: спасибо президенту, что белорусы в России опять не легионеры

Защитник «Витязя» Николай Стасенко, вернувшийся в сборную Беларуси после трёхлетнего отсутствия, рассказал о критике, вылитой на игроков в связи с подписанием «отказного» письма.
«Давайте закроем тему, тем более что она уже закрыта. Столько разговоров «левых» по ней было, столько грязи вылили на игроков… На Лёшу Угарова того же. В одночасье забыли, сколько он сделал для сборной. А более преданного команде игрока ещё поискать.
Факт в том, что мы в России опять не легионеры. Надеюсь, без обратных разворотов в ближайшем будущем. И то, что вопрос удалось решить, как глоток свежего воздуха. Особенно для ребят помоложе, вроде тех же Хенкеля, Лисовца, которые сразу оказались востребованы в авторитетных российских клубах. Причём, говорят, решить удалось на высшем государственном уровне — тогда спасибо президенту», — цитирует Стасенко «Прессбол».
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