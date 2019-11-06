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«Авангард» откроет спортивный комплекс академии 7 ноября

«Авангард» откроет спортивный комплекс академии 7 ноября
Хоккей / КХЛ 0

Завтра, 7 ноября 2019 года, состоится открытие нового Центрального спортивного комплекса хоккейной академии «Авангард» в Омске, сообщает официальный сайт клуба.

Это событие входит в культурную программу XVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, организованного Министерством экономического развития Российской Федерации и фондом «Росконгресс». К открытию приурочен товарищеский матч детских команд 2009 года рождения — воспитанников хоккейных клубов «Авангард» и «Барыс».

Центральный спортивный комплекс хоккейной академии «Авангард» введён в эксплуатацию во втором полугодии 2019 года. В состав комплекса входит ледовый дворец вместимостью 1200 зрителей и общежитие для иногородних воспитанников. Во дворце две арены — основная, по стандартам ИИХФ, и тренировочная, а также медицинский центр, семь спортивных залов, тренажёрный зал, пресс-центр.

Ледовый дворец соединён тёплым переходом с общежитием на 160 мест для иногородних воспитанников, где предусмотрены учебные классы, восстановительный центр, столовая.

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