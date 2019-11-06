«Авангард» откроет спортивный комплекс академии 7 ноября

Завтра, 7 ноября 2019 года, состоится открытие нового Центрального спортивного комплекса хоккейной академии «Авангард» в Омске, сообщает официальный сайт клуба.



Это событие входит в культурную программу XVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, организованного Министерством экономического развития Российской Федерации и фондом «Росконгресс». К открытию приурочен товарищеский матч детских команд 2009 года рождения — воспитанников хоккейных клубов «Авангард» и «Барыс».



Центральный спортивный комплекс хоккейной академии «Авангард» введён в эксплуатацию во втором полугодии 2019 года. В состав комплекса входит ледовый дворец вместимостью 1200 зрителей и общежитие для иногородних воспитанников. Во дворце две арены — основная, по стандартам ИИХФ, и тренировочная, а также медицинский центр, семь спортивных залов, тренажёрный зал, пресс-центр.



Ледовый дворец соединён тёплым переходом с общежитием на 160 мест для иногородних воспитанников, где предусмотрены учебные классы, восстановительный центр, столовая.

Вице-губернатор Омской области показал макет новой арены в Омске