Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Первый номер драфта КХЛ 2012 года Александров продолжит карьеру в системе СКА

Первый номер драфта КХЛ 2012 года Александров продолжит карьеру в системе СКА
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Сочи» обменял защитника Дениса Александрова в систему СКА, информирует официальный сайт клуба «СКА-Нева». Южане получили денежную компенсацию.

Денис Александров родился 17 января 1995 года года в Заречье. В 2012 году был выбран под первым номером на драфте КХЛ.

С 2013 по 2018 год выступал за «СКА-Неву». Всего в составе «армейцев» в Высшей хоккейной лиге провёл 247 матчей и набрал 59 (16+43) очков.

В Континентальной хоккейной лиге в составе ХК «Сочи» защитник провёл 57 матчей. Он забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

В нынешнем сезоне 24-летний игрок принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата КХЛ. На его счету одна заброшенная шайба при показателе полезности «-3».

Провал «Локомотива» и ответ Знарка критикам. Главное о Западе КХЛ
Уровень команд выравнялся, а матчи ЦСКА – СКА больше не вызывают повышенного ажиотажа.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019