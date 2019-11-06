Первый номер драфта КХЛ 2012 года Александров продолжит карьеру в системе СКА
ХК «Сочи» обменял защитника Дениса Александрова в систему СКА, информирует официальный сайт клуба «СКА-Нева». Южане получили денежную компенсацию.
Денис Александров родился 17 января 1995 года года в Заречье. В 2012 году был выбран под первым номером на драфте КХЛ.
С 2013 по 2018 год выступал за «СКА-Неву». Всего в составе «армейцев» в Высшей хоккейной лиге провёл 247 матчей и набрал 59 (16+43) очков.
В Континентальной хоккейной лиге в составе ХК «Сочи» защитник провёл 57 матчей. Он забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.
В нынешнем сезоне 24-летний игрок принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата КХЛ. На его счету одна заброшенная шайба при показателе полезности «-3».
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