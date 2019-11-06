Известны сочетания звеньев сборной России перед первым матчем на Кубке Карьяла
Стали известны сочетания звеньев на тренировке сборной России в преддверии первого этапа Евротура — Кубка Карьяла, сообщает корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
Календарь матчей сборной России на Кубке Карьяла—2019
Команда Алексея Кудашова работает в следующих сочетаниях:
Вратари: Бочаров, Бобков, Самонов;
Блажиевский — Ожиганов, Слепышев — Карнаухов — Окулов;
Черепанов — Сергеев, Макеев — Кадейкин — Сошников;
Зуб — Рафиков, Кузьменко — Швец-Роговой — Бурдасов;
Мищенко — Шарыпзянов, Шумаков — Семёнов — Жафяров;
Дыбленко — Фазылзянов, Кудрявцев — Алексеев — Каюмов.
В стартовом матче Кубка Карьяла сборная России встретится с Финляндией. Встреча состоится завтра, 7 ноября, в Хельсинки. Начало матча — в 19:30 мск.
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