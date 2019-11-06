Давыдов: не узнаю Кудашова в СКА. Он находится не в своей тарелке

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о главном тренере СКА и сборной России Алексее Кудашове.



«Неплохо знаю Алексея Кудашова и, честно говоря, не узнаю его в СКА. Видно, что в новом для него клубе он пока не вышел из-под давления, находится не в своей тарелке.



У меня есть надежда, что, переключившись от клубных дел на национальную команду, Кудашов встряхнётся. Хочется, чтобы ему больше помогали ассистенты, от них тоже должна идти энергия, которой главному тренеру пока не хватает», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.



В стартовом матче Кубка Карьяла сборная России встретится с Финляндией. Встреча состоится завтра, 7 ноября, в Хельсинки. Начало матча — в 19:30 мск.

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