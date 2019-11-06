Ветеран НХЛ: использование наркотиков игроками — секрет, который знают все

Издание The Athletic провело масштабный анонимный опрос среди игроков и тренеров о растущей популярности наркотиков в лиге.
Как сообщается, подавляющее число опрошенных заявили, что тенденции стали серьёзно меняться по сравнению с прошлыми годами. Лёгкие наркотики по-прежнему используются часто, но всё чаще игроки переключают своё внимание на более «жёсткие» вещества. Также вызывает беспокойство тот факт, что хоккеисты теперь расслабляются не пивом, а наркотиками.
«Постоянное использование наркотиков игроками НХЛ — один из секретов, который знают все», — заявил один из ветеранов лиги.
Напомним, нападающий сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов получил дисквалификацию от ИИХФ сроком на четыре года после обнаружения кокаина в его допинг-пробе. НХЛ дала более мягкое наказание — три матча дисквалификации.
- 6 ноября 2019
-
18:40
-
18:33
-
17:55
-
17:38
-
17:09
-
16:39
-
16:29
-
15:56
-
15:30
-
15:27
-
14:40
-
14:26
-
14:10
-
13:54
-
13:33
-
13:06
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
12:01
-
11:35
-
11:15
-
11:00
-
10:31
-
10:19
-
10:06
-
10:00
-
09:34
-
09:25
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:42
-
08:25
-
08:10