Ветеран НХЛ: использование наркотиков игроками — секрет, который знают все

Издание The Athletic провело масштабный анонимный опрос среди игроков и тренеров о растущей популярности наркотиков в лиге.



Как сообщается, подавляющее число опрошенных заявили, что тенденции стали серьёзно меняться по сравнению с прошлыми годами. Лёгкие наркотики по-прежнему используются часто, но всё чаще игроки переключают своё внимание на более «жёсткие» вещества. Также вызывает беспокойство тот факт, что хоккеисты теперь расслабляются не пивом, а наркотиками.



«Постоянное использование наркотиков игроками НХЛ — один из секретов, который знают все», — заявил один из ветеранов лиги.



Напомним, нападающий сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов получил дисквалификацию от ИИХФ сроком на четыре года после обнаружения кокаина в его допинг-пробе. НХЛ дала более мягкое наказание — три матча дисквалификации.

«Ему нужна наша поддержка, а не презрение». Америка — о наказании Кузнецова Крови там никто не требует.