«Газпром-Арена» в декабре примет два хоккейных матча
Футбольный стадион «Газпром Арена» в декабре примет два хоккейных матча с участием сборной России и СКА вместо планировавшихся трёх, сообщил член совета директоров СКА и Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев.
«Думаю, будет два матча. Там была возможность провести встречу с «Северсталью», но все-таки собрать 60 тысяч человек на матч СКА — «Северсталь», при всем уважении к нашему будущему сопернику, было бы тяжеловато. Тем более когда рядом будет матч сборной. Поэтому решили остановиться на двух матчах. Уже идёт подготовительная работа", — приводит слова Медведева ТАСС.
Напомним, с 12 по 15 декабря в Москве пройдёт Кубок Первого канала.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
«Будет собственный канал о КХЛ». Как запускали первое хоккейное ТВ в России
Спутниковая основа, 300 матчей к показу за сезон и всего три программы в эфире – 10 лет назад начал вещание КХЛ ТВ.
- 6 ноября 2019
-
18:40
-
18:33
-
17:55
-
17:38
-
17:09
-
16:39
-
16:29
-
15:56
-
15:30
-
15:27
-
14:40
-
14:26
-
14:10
-
13:54
-
13:33
-
13:06
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
12:01
-
11:35
-
11:15
-
11:00
-
10:31
-
10:19
-
10:06
-
10:00
-
09:34
-
09:25
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:42
-
08:25
-
08:10
Партнерский контент