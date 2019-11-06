Футбольный стадион «Газпром Арена» в декабре примет два хоккейных матча с участием сборной России и СКА вместо планировавшихся трёх, сообщил член совета директоров СКА и Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев.



«Думаю, будет два матча. Там была возможность провести встречу с «Северсталью», но все-таки собрать 60 тысяч человек на матч СКА — «Северсталь», при всем уважении к нашему будущему сопернику, было бы тяжеловато. Тем более когда рядом будет матч сборной. Поэтому решили остановиться на двух матчах. Уже идёт подготовительная работа", — приводит слова Медведева ТАСС.



Напомним, с 12 по 15 декабря в Москве пройдёт Кубок Первого канала.



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