Кудашов: сборная выходит на игру с чистого листа, у нас была одна тренировка

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов поделился мнением о формировании национальной команды.



«Не раз говорили, что институт сборной работает. Многие игроки прошли через олимпийскую команду. Практически всем игрокам, которые находятся в сборной, необходим международный опыт. Это совсем другой уровень и другая ответственность.



Сложно ли за два-три дня что-то наиграть? Это лукавство, у нас была всего одна тренировка. Мы с чистого листа выходим сразу на игру. Тяжело, но мы постарались провести теоретическое занятие, постарались поиграть неравенство на тренировке, будем готовить команду. Как не раз мы говорили, при формировании состава мы учитываем всё: возраст, состояние, связки в клубе», — цитирует Кудашова РИА «Новости».

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