Марло — о серии из 800 матчей подряд: иногда приходилось играть при температуре

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло поделился мнением о своём достижении — 800 матчей подряд в НХЛ без единого пропуска из-за травм или по иным причинам.
«Да, порой приходилось играть при температуре или других проблемах. Всё слегка в тумане, но ты все равно играешь, если чувствуешь, что можешь помочь команде» — приводит слова форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Рекорд по этому показателю принадлежит Дугу Джарвису (964), второе место занимает Гарри Ангер (914), топ-3 замыкает Стив Лармер (884). В пятёрку лучших также входят Эндрю Кольяно (830) и защитник «Флориды Пантерз» Кейт Яндл (811, серия продолжается).
Формально Марло пропустил начало сезона в НХЛ, и его серия могла прерваться. Однако организаторы НХЛ специально разъяснили, что серия считается только тогда, когда игрок имеет контракт с клубом лиги.
- 6 ноября 2019
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