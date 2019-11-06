Э. Кейн проиграл $ 500 тыс. в казино Вегаса между матчами плей-офф

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн ведёт судебную тяжбу с казино в Лас-Вегасе, информирует Hockey News. По имеющейся информации, хоккеист не выплатил казино долг в $ 500 тыс, которые он проиграл прошлой весной. Любопытно, что хоккеист проиграл данную сумму между выездными матчами серии первого раунда плей-офф с «Вегас Голден Найтс» (4-3).



В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 28-летний нападающий принял участие в 13 матчах, записав на свой счёт 13 (9+4) баллов при показателе полезности "-9" и 18 минутах штрафного времени. В среднем канадский хоккеист проводит на площадке около 19 с половиной минут за матч.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

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