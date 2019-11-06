Э. Кейн проиграл $ 500 тыс. в казино Вегаса между матчами плей-офф
Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн ведёт судебную тяжбу с казино в Лас-Вегасе, информирует Hockey News. По имеющейся информации, хоккеист не выплатил казино долг в $ 500 тыс, которые он проиграл прошлой весной. Любопытно, что хоккеист проиграл данную сумму между выездными матчами серии первого раунда плей-офф с «Вегас Голден Найтс» (4-3).
В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 28-летний нападающий принял участие в 13 матчах, записав на свой счёт 13 (9+4) баллов при показателе полезности "-9" и 18 минутах штрафного времени. В среднем канадский хоккеист проводит на площадке около 19 с половиной минут за матч.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
НХЛ извинилась перед «Вегасом» за ошибку судей. Скандал быстро потух
Главный арбитр КХЛ в таких ситуациях чаще всего играет формулировками правил и не признаёт ошибок.
- 6 ноября 2019
-
20:24
-
20:19
-
19:37
-
19:26
-
18:59
-
18:40
-
18:33
-
17:55
-
17:38
-
17:09
-
16:39
-
16:29
-
15:56
-
15:30
-
15:27
-
14:40
-
14:26
-
14:10
-
13:54
-
13:33
-
13:06
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
12:01
-
11:35
-
11:15
-
11:00
-
10:31
-
10:19
-
10:06
-
10:00
-
09:34
-
09:25
-
09:15
Партнерский контент