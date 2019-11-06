Хайнс: Гусев всегда хорошо бьёт буллиты на тренировках

Главный тренер клуба «Нью-Джерси Дэвилз» Джон Хайнс после матча с «Виннипег Джетс» (2:1) поделился мнением о буллитной серии, где успешный бросок удался российскому форварду «дьяволов» Никите Гусеву.
«Почему буллит бил Гусев? А он всегда их хорошо бьет на тренировках. Да и у Боквиста была хорошая статистика в Швеции. Мы знали, что эти парни хороши на буллитах, поэтому выпустили их бить первыми», — приводит слова Хайнса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Счёт в матче был открыт на пятой минуте первого периода, отличился центральный нападающий первого звена гостей Нико Хишир. Хозяева отыгрались в середине второго отрезка усилиями Эндрю Коппа. Исход матча решила серия буллитов, где точнее оказались «дьяволы». В составе «Дэвилз» попытки реализовали Гусев и швед Йеспер Боквист.
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