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Рекордная победная серия СКА-1946 оборвалась в матче со «Спартаком»

Рекордная победная серия СКА-1946 оборвалась в матче со «Спартаком»
Хоккей / МХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги СКА-1946 потерпел домашнее поражение от московского «Спартака», встреча завершилась со счётом 4:5 ОТ. Петербургская команда завершила победную серию, ставшую рекордной в Молодёжной хоккейной лиге — 22 победы.

В первом периоде СКА-1946 и «Спартак» забросили по две шайбы. В команде хозяев авторами точных бросков стали Артём Жук и Дмитрий Семыкин, у москвичей голы забили Кирилл Тагиров и Кирилл Авершин. Во втором периоде у хозяев голами отметились Семыкин и Максим Кровяков, у гостей шайбу забросил Александр Оськин. В третьем периоде «Спартак» сумел отыграться усилиями Руслана Новрузова. В овертайме москвичи вырвали победу благодаря голу Антона Мишакова.

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