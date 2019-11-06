Браташ: олимпийская сборная — хорошая ступень для игроков, чтобы заявить о себе

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ поделился ожиданиями от Кубка Германии.



«Кубок Германии — турнир, в котором мы, традиционно, принимаем участие. И здесь собраны сильные команды. Мы играем с первыми сборными своих стран, которые небезуспешно участвуют в Олимпиадах и чемпионатах мира. Очень серьёзно настраиваемся на борьбу с сильными командами.



Олимпийская сборная — хорошая ступень для игроков, чтобы не только набраться необходимого международного опыта, но и заявить о себе. Для этого созданы все условия Федерацией хоккея России. Многие из нынешнего состава прошли юниорские и молодёжную сборные. А это очень приличный опыт. И не надо забывать, что девятнадцать игроков — олимпийских чемпионов прошли через нашу олимпийскую сборную. Поэтому система сборных работает, это видно по росту и прогрессу игроков», — цитирует тренера официальный сайт ФХР.