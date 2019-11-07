Панарин продлил результативную серию до шести матчей, набрав 13-е очко в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» принимает «Детройт Ред Уингз». После двух периодов подопечные Дэвида Куинна впереди — 3:1.

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился двумя голевыми передачами во втором отрезке. Для этого россиянину потребовалось 99 секунд. Сперва Бучневич помог отличиться Тони Деанджело, а затем Крису Крайдеру.

Автором третьей шайбы стал канадский нападающий «синерубашечников» Райан Строум. В этом эпизоде голевой передачей отметился Артемий Панарин. Российский нападающий продлил результативную серию до шести матчей, набрав 13-е очко в сезоне. В 13 матчах чемпионата на счету Артемия шесть голов и семь передач.

Видео гола Строума можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.