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Панарин продлил результативную серию до шести матчей, набрав 13-е очко в сезоне

Панарин продлил результативную серию до шести матчей, набрав 13-е очко в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» принимает «Детройт Ред Уингз». После двух периодов подопечные Дэвида Куинна впереди — 3:1.

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился двумя голевыми передачами во втором отрезке. Для этого россиянину потребовалось 99 секунд. Сперва Бучневич помог отличиться Тони Деанджело, а затем Крису Крайдеру.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2019, четверг. 04:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3-й период
3 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Деанджело (Лемье, Бучневич) – 24:25' (5x4)   2:0 Крайдер (Бучневич, Деанджело) – 26:04' (5x5)   3:0 Строум (Фокс, Панарин) – 28:49' (5x4)   3:1 Фильппула (Атанасиу, Манта) – 29:41' (5x5)

Автором третьей шайбы стал канадский нападающий «синерубашечников» Райан Строум. В этом эпизоде голевой передачей отметился Артемий Панарин. Российский нападающий продлил результативную серию до шести матчей, набрав 13-е очко в сезоне. В 13 матчах чемпионата на счету Артемия шесть голов и семь передач.

Видео гола Строума можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

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