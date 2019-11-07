Форвард «Рейнджерс» Бучневич оформил ассистентский дубль за 99 секунд

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» принимает «Детройт Ред Уингз». После двух периодов подопечные Дэвида Куинна впереди — 3:1.

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился двумя голевыми передачами во втором отрезке. Для этого россиянину потребовалось 99 секунд. Сперва Бучневич помог отличиться американскому защитнику Тони Деанджело, а затем американскому форварду Крису Крайдеру.

Видео гола Деанджело можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Видео гола Крайдера можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В этом сезоне на счету 24-летнего воспитанника «Северстали» две заброшенные шайбы и восемь результативных передач в 13 матчах регулярного чемпионата. Павел является лучшим распасовщиком «Рейнджерс».