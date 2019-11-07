Форвард «Рейнджерс» Бучневич оформил ассистентский дубль за 99 секунд

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» принимает «Детройт Ред Уингз». После двух периодов подопечные Дэвида Куинна впереди — 3:1.
Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился двумя голевыми передачами во втором отрезке. Для этого россиянину потребовалось 99 секунд. Сперва Бучневич помог отличиться американскому защитнику Тони Деанджело, а затем американскому форварду Крису Крайдеру.
Видео гола Деанджело можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Видео гола Крайдера можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
В этом сезоне на счету 24-летнего воспитанника «Северстали» две заброшенные шайбы и восемь результативных передач в 13 матчах регулярного чемпионата. Павел является лучшим распасовщиком «Рейнджерс».
- 7 ноября 2019
-
05:50
-
05:44
- 6 ноября 2019
-
23:48
-
23:27
-
23:12
-
22:42
-
22:03
-
21:43
-
21:21
-
20:59
-
20:24
-
20:19
-
19:37
-
19:26
-
18:59
-
18:40
-
18:33
-
17:55
-
17:38
-
17:09
-
16:39
-
16:29
-
15:56
-
15:30
-
15:27
-
14:40
-
14:26
-
14:10
-
13:54
-
13:33
-
13:06
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
12:01