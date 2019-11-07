Гол Панарина и две передачи Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Детройт»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу команды Дэвида Куинна.
Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился двумя голевыми передачами во втором отрезке. Для этого россиянину потребовалось 99 секунд. Сперва Бучневич помог отличиться американскому защитнику Тони Деанджело, а затем американскому форварду Крису Крайдеру.
Автором третьей шайбы стал канадский нападающий «синерубашечников» Райан Строум. В этом эпизоде голевой передачей отметился Артемий Панарин.
В третьем периоде первую шайбу за «Рейнджерс» забросил канадский форвард Грег Маккегг. Он отличился при игре в меньшинстве. Окончательный счёт установил Панарин, поразивший пустые ворота.
- 7 ноября 2019
-
07:23
-
07:14
-
07:02
-
06:54
-
06:46
-
06:37
-
05:50
-
05:44
- 6 ноября 2019
-
23:48
-
23:27
-
23:12
-
22:42
-
22:03
-
21:43
-
21:21
-
20:59
-
20:24
-
20:19
-
19:37
-
19:26
-
18:59
-
18:40
-
18:33
-
17:55
-
17:38
-
17:09
-
16:39
-
16:29
-
15:56
-
15:30
-
15:27
-
14:40
-
14:26
-
14:10
-
13:54