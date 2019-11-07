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Гол Панарина и две передачи Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Детройт»

Гол Панарина и две передачи Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Детройт»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу команды Дэвида Куинна.

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился двумя голевыми передачами во втором отрезке. Для этого россиянину потребовалось 99 секунд. Сперва Бучневич помог отличиться американскому защитнику Тони Деанджело, а затем американскому форварду Крису Крайдеру.

Автором третьей шайбы стал канадский нападающий «синерубашечников» Райан Строум. В этом эпизоде голевой передачей отметился Артемий Панарин.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2019, четверг. 04:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Деанджело (Лемье, Бучневич) – 24:25' (5x4)   2:0 Крайдер (Бучневич, Деанджело) – 26:04' (5x5)   3:0 Строум (Фокс, Панарин) – 28:49' (5x4)   3:1 Фильппула (Атанасиу, Манта) – 29:41' (5x5)   4:1 Маккегг (Хауден, Труба) – 48:44' (4x5)   5:1 Панарин (Строум, Стаал) – 57:23' (en)

В третьем периоде первую шайбу за «Рейнджерс» забросил канадский форвард Грег Маккегг. Он отличился при игре в меньшинстве. Окончательный счёт установил Панарин, поразивший пустые ворота.

Панарин продлил результативную серию до шести матчей, набрав 13-е очко в сезоне
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