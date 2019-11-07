Гол Панарина и две передачи Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Детройт»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу команды Дэвида Куинна.

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился двумя голевыми передачами во втором отрезке. Для этого россиянину потребовалось 99 секунд. Сперва Бучневич помог отличиться американскому защитнику Тони Деанджело, а затем американскому форварду Крису Крайдеру.



Автором третьей шайбы стал канадский нападающий «синерубашечников» Райан Строум. В этом эпизоде голевой передачей отметился Артемий Панарин.

В третьем периоде первую шайбу за «Рейнджерс» забросил канадский форвард Грег Маккегг. Он отличился при игре в меньшинстве. Окончательный счёт установил Панарин, поразивший пустые ворота.