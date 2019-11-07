Панарин забросил седьмую шайбу в сезоне, поразив пустые ворота при счёте 4:1

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу команды Дэвида Куинна.

Окончательный счёт установил Артемий Панарин, поразивший пустые ворота. Главный тренер «Ред Уингз» Джефф Блэшилл заменил голкипера Джимми Ховарда на шестого полевого игрока за пять минут до конца третьего периода. В течение трёх минут игроки «Детройта» атаковали ворота Хенрика Лундквиста, однако отличился Панарин, для которого этот гол стал седьмым в чемпионате.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий в этом матче продлил результативную серию до шести матчей. В 13 матчах чемпионата на счету Артемия семь голов и семь передач.