37-летний Лундквист вернулся в состав «Рейнджерс» и стал лучшим игроком матча

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу команды Дэвида Куинна.
Главной звездой матча стал голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист. Шведский голкипер отразил 35 бросков из 36, пропустив единственную шайбу после грубой ошибки Джейкоба Трубы. 37-летний Лундквист вернулся в стартовый состав «Рейнджерс» после трёх пропущенных матчей. На том отрезке российский вратарь «синерубашечников» Александр Георгиев одержал две победы и потерпел одно поражение.
Второй звездой признан защитник Тони Деанджело, на счету которого гол и результативная передача. Замкнул тройку лучших Артемий Панарин с аналогичными Деанджело показателями.
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