Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Панарин выдал один из лучших стартов карьеры в «Рейнджерс» за 10 лет

Панарин выдал один из лучших стартов карьеры в «Рейнджерс» за 10 лет
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу команды Дэвида Куинна.

Окончательный счёт установил Артемий Панарин, поразивший пустые ворота. Российский нападающий продлил результативную серию до шести матчей. В 13 матчах чемпионата на счету Артемия семь голов и семь передач. Таким образом, в нынешнем чемпионате Артемий набирает 1,08 очка за матч.

Статистика Артемия Панарина в сезоне-2019/20

Панарин выдал один из лучших стартов карьеры в «Рейнджерс» за последние 10 лет. Первое место в данном рейтинге занимает Мариан Габорик. В сезоне-2009/10 словацкий форвард в первых 13 матчах за «Рейнджерс» набрал 19 очков (1,46). Второе место занимает Вацлав Проспал, в том же сезоне набиравший в среднем за матч 1,23 очка. В топ-5 также входят Райан Спунер (1,08 очка за матч в сезоне-2017/18) и Павел Бучневич (1,00; сезон-2016/17).

Панарин забросил седьмую шайбу в сезоне, поразив пустые ворота при счёте 4:1
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019