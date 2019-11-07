Панарин выдал один из лучших стартов карьеры в «Рейнджерс» за 10 лет

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу команды Дэвида Куинна.

Окончательный счёт установил Артемий Панарин, поразивший пустые ворота. Российский нападающий продлил результативную серию до шести матчей. В 13 матчах чемпионата на счету Артемия семь голов и семь передач. Таким образом, в нынешнем чемпионате Артемий набирает 1,08 очка за матч.

Статистика Артемия Панарина в сезоне-2019/20

Панарин выдал один из лучших стартов карьеры в «Рейнджерс» за последние 10 лет. Первое место в данном рейтинге занимает Мариан Габорик. В сезоне-2009/10 словацкий форвард в первых 13 матчах за «Рейнджерс» набрал 19 очков (1,46). Второе место занимает Вацлав Проспал, в том же сезоне набиравший в среднем за матч 1,23 очка. В топ-5 также входят Райан Спунер (1,08 очка за матч в сезоне-2017/18) и Павел Бучневич (1,00; сезон-2016/17).