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«Сент-Луис» обменял Фаббри в «Детройт» на де ла Роуза

«Сент-Луис» обменял Фаббри в «Детройт» на де ла Роуза
Хоккей / НХЛ 0

Клубы Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» и «Детройт Ред Уингз» совершили обмен, информирует пресс-служба действующих обладателей Кубка Стэнли. Состав «Сент-Луиса» пополнил шведский нападающий Якоб де ла Роуз, в обратном направлении проследовал канадский форвард Робби Фаббри.

В нынешнем сезоне 24-летний де ла Роуз забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи в 16 матчах регулярного чемпионата.

23-летний Фаббри в нынешней регулярке провёл всего девять матчей, в которых отметился одним голом. Несколько лет назад уроженец Миссисоги получил тяжёлую травму, из-за которой был вынужден пропустить полный сезон. В победном для «музыкантов» плей-офф 2019 года Робби сыграл 10 матчей.

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