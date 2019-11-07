Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Авангард» показал макет новой арены в Омске

«Авангард» показал макет новой арены в Омске
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» опубликовал в социальных сетях видеоролик, представив макет новой арены, которая должна появиться к сезону-2022/23.

Видео можно посмотреть в «твиттере» омского клуба.

«Арену Омск» ввели в эксплуатацию в конце августа 2007 года. Летом 2018 года выяснилось, что арена в аварийном состоянии и играть на ней нельзя. 11 сентября стадион был полностью снесён. Новый дворец для «Авангарда» на 12 тыс. зрителей планируют построить к 2022 году.

Ранее «Авангард» в официальном «твиттере» клуба сообщил о появлении на сайте «Арены-Омск возможности в прямом эфире наблюдать за строительными работами.

В настоящий момент омский клуб проводит домашние матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Балашихе.

«Арену-Омск» ровняют с землёй. Это снос символа жадности и памятника неудач
Жутковатое, но приятное зрелище для омичей.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019