«Авангард» показал макет новой арены в Омске

«Авангард» опубликовал в социальных сетях видеоролик, представив макет новой арены, которая должна появиться к сезону-2022/23.

Видео можно посмотреть в «твиттере» омского клуба.



«Арену Омск» ввели в эксплуатацию в конце августа 2007 года. Летом 2018 года выяснилось, что арена в аварийном состоянии и играть на ней нельзя. 11 сентября стадион был полностью снесён. Новый дворец для «Авангарда» на 12 тыс. зрителей планируют построить к 2022 году.



Ранее «Авангард» в официальном «твиттере» клуба сообщил о появлении на сайте «Арены-Омск возможности в прямом эфире наблюдать за строительными работами.



В настоящий момент омский клуб проводит домашние матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Балашихе.