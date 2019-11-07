«Авангард» показал макет новой арены в Омске
«Авангард» опубликовал в социальных сетях видеоролик, представив макет новой арены, которая должна появиться к сезону-2022/23.
Видео можно посмотреть в «твиттере» омского клуба.
«Арену Омск» ввели в эксплуатацию в конце августа 2007 года. Летом 2018 года выяснилось, что арена в аварийном состоянии и играть на ней нельзя. 11 сентября стадион был полностью снесён. Новый дворец для «Авангарда» на 12 тыс. зрителей планируют построить к 2022 году.
Ранее «Авангард» в официальном «твиттере» клуба сообщил о появлении на сайте «Арены-Омск возможности в прямом эфире наблюдать за строительными работами.
В настоящий момент омский клуб проводит домашние матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Балашихе.
«Арену-Омск» ровняют с землёй. Это снос символа жадности и памятника неудач
Жутковатое, но приятное зрелище для омичей.
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