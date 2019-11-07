НХЛ назвала трёх звёзд игрового дня

Национальная хоккейная лига назвала на своём официальном сайте трёх лучших спортсменов прошедшего игрового дня.



Первой звездой дня признан голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист. В матче с «Детройт Ред Уингз» (5:1) 37-летний шведский вратарь отразил 35 бросков из 36.



Второй звездой назван защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело. Во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2) канадец забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.



Замкнул тройку лучших игроков дня защитник «Рейнджерс» Тони Деанджело, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Детройтом» (5:1). Нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин во встрече с «красными крыльями» забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

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