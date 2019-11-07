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Плющев — о сборной: нужно давать шансы молодёжи, ветераны уже не прогрессируют

Плющев — о сборной: нужно давать шансы молодёжи, ветераны уже не прогрессируют
Хоккей / Евротур 0

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о составе национальной команды на первый этап Евротура — Кубок Карьяла.

«На самом деле все соперники на первом этапе Евротура равны, все пригласили в свои ряды в основном молодых хоккеистов. Не буду говорить о других странах, но наша политика является верной — именно сейчас, когда до Олимпиады ещё два года, нужно давать шансы молодёжи. Тем более что многие российские ветераны в этом сезоне КХЛ объективно уже не могут прогрессировать, их фамилии всем известны.

Точно знаю одно: российская молодёжь почувствует, что и в психологическом, и в функциональном планах Евротур, при всём уважении к КХЛ, совсем другой уровень. Игроки вроде бы те же, но на два-три международных матча все собираются, настрой у всех на максимуме, все побегут», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.

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