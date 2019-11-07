Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Жафяров: вызов в сборную России стал неожиданностью

Жафяров: вызов в сборную России стал неожиданностью
Хоккей / Евротур 0

Нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров поделился эмоциями в связи с вызовом в сборную России на первый этап Евротура — Кубок Карьяла. Турнир пройдёт в Финляндии с 7 по 10 ноября. Наставник национальной команды Алексей Кудашов привезёт в Хельсински экспериментальный состав.

Календарь матчей сборной России на Кубке Карьяла—2019

«Вызов в сборную стал неожиданностью. Но я рад быть в ней, приятно, что мне предоставлен такой шанс выступить за свою страну. Хочется побыстрее выйти на лёд и помочь России, оправдать доверие и закрепиться в команде, доказав, что меня вызвали не зря», — приводят слова Жафярова «Известия».

В стартовом матче Кубка Карьяла сборная России встретится с Финляндией. Встреча состоится сегодня, 7 ноября, в Хельсинки. Начало матча — в 19:30 мск.

«НХЛ опять не приедет на Олимпиаду». Россия сыграет в Пекине без Овечкина?
В штабе национальной команды хотят снова завоевать золотые медали Игр.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019