Жафяров: вызов в сборную России стал неожиданностью

Нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров поделился эмоциями в связи с вызовом в сборную России на первый этап Евротура — Кубок Карьяла. Турнир пройдёт в Финляндии с 7 по 10 ноября. Наставник национальной команды Алексей Кудашов привезёт в Хельсински экспериментальный состав.



Календарь матчей сборной России на Кубке Карьяла—2019



«Вызов в сборную стал неожиданностью. Но я рад быть в ней, приятно, что мне предоставлен такой шанс выступить за свою страну. Хочется побыстрее выйти на лёд и помочь России, оправдать доверие и закрепиться в команде, доказав, что меня вызвали не зря», — приводят слова Жафярова «Известия».



В стартовом матче Кубка Карьяла сборная России встретится с Финляндией. Встреча состоится сегодня, 7 ноября, в Хельсинки. Начало матча — в 19:30 мск.

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