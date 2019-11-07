Макдэвид опережает Кучерова на 15 очков в гонке бомбардиров НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» победил «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу действующих обладателей Кубка Стэнли. «Сент-Луис» одержал шестую победу подряд.
Список бомбардиров регулярного сезона НХЛ-2019/20
Капитан канадского клуба Коннор Макдэвид забросил шайбу и отдал результативную передачу. Благодаря этому форвард закрепился на четвёртом месте в списке бомбардиров НХЛ — 26 (8+18) очков в 17 матчах. Лидирует в зачёте нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, набравший 30 (15+15) очков.
Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занимает только 91-е место в списке, отставая от Макдэвида на 15 очков. В 13 матчах сезона россиянин забросил четыре шайбы и отдал семь результативных передач.
В минувшем сезоне российский нападающий выиграл «Арт Росс Трофи», опередив занявшего второе место Макдэвида на 12 баллов.
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