Братья Барбашёвы забросили первые шайбы в сезоне в один день
Иван и Сергей Барбашёвы отметились первыми результативными бросками в нынешнем сезоне в один день.
Иван, выступающий за «Сент-Луис Блюз», забросил шайбу в пустые ворота в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2). 23-летний форвард в 17 матчах сезона набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «-1» и пяти минутах штрафного времени. Всего в НХЛ провёл 180 матчей и набрал 56 (27+29) баллов.
Сергей, представляющий «Югру», отметился точным броском в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги с «Южным Уралом» (2:3). Нынешний сезон он начинал в составе «СКА-Невы» — в шести матчах не набрал ни одного очка. В трёх играх в составе «Югры» отметился 2 (1+1) очками.
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