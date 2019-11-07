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Иван Бочаров займёт место в воротах сборной России в матче с Финляндией

Иван Бочаров займёт место в воротах сборной России в матче с Финляндией
Хоккей / Евротур 0

Сборная России определилась с вратарём на первый матч первого этапа Евротура — Кубок Карьяла. По словам главного тренера национальной команды Алексея Кудашова, основным голкипером в первой встрече будет Иван Бочаров.

«Бочаров начнёт матч в воротах с командой Финляндии», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

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