Иван Бочаров займёт место в воротах сборной России в матче с Финляндией

Сборная России определилась с вратарём на первый матч первого этапа Евротура — Кубок Карьяла. По словам главного тренера национальной команды Алексея Кудашова, основным голкипером в первой встрече будет Иван Бочаров.



«Бочаров начнёт матч в воротах с командой Финляндии», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

