Крылов — о новой арене в Омске: будет достойный проект не на одно десятилетие

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился эмоциями после открытия Центрального комплекса академии клуба в Омске, а также рассказал о строительстве новой арены.



«Хотел бы сказать большое спасибо тем, кто помогает в развитии хоккея в Омске и области. Мы открыли больше 20 коробок в городе, а в общей сложности у нас будет 50 мест для занятий хоккеем. Академия «Авангарда» — это вершина айсберга, сюда попадают уже готовые профессиональные хоккеисты. А для массового развития хоккея главное — это доступность. Все наши коробки бесплатны, и для Омска это огромный вклад в общегородское развития хоккея.



Мы сейчас презентуем новую арену, и наши болельщики и все интересующиеся могут воочию увидеть этот симпатичный макет. Мы успешно сдали проект на государственную экспертизу, и уже к концу года мы надеемся получить согласование. Как мы и предполагали, в конце весны мы должны выйти на стройку. Нам поставлена задача, чтобы сезон-2022/23 «Авангард» начал на новой арене. Мы этой цели и придерживаемся.



Есть две причины того, что мы решили строить новую арену в Омске, а не реконструировать старую. Во-первых, по цене это практически одинаково, как оказалось. Во-вторых, что более важно, если бы мы делали реконструкцию, то не было бы полной уверенности в том, что печальная ситуация не повторится. Всё-таки новое строительство позволяет нам подойти очень качественно к выбору проектных решений и построить достойный проект, который простоит не одно десятилетие.



Не мне судить, как было при строительстве старой арены. К счастью, я не участвовал в том проекте. Сейчас могу сказать точно: без утверждённого строительного проекта мы не выйдем на стройплощадку. Зачастую у нас в стране происходит следующее: параллельно выходят на стройку и делают проектирование, потом вносятся изменения, и всё поплыло. Этого не будет. Мы сначала утвердим проект в госэкспертизе, только затем выйдем на стройку», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

За строительством новой арены «Авангарда» можно следить в прямом эфире