Крылов рассказал, почему в «Авангард» почти не привлекаются молодые игроки

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов ответил на вопрос насчёт отсутствия молодёжи в составе клуба.



«Комитет по селекции создан для того, чтобы расширить кругозор поиска и принимать взвешенные решения. Надеюсь, что в ближайшее время мы получим первый результат работы этого комитета. Конечно, я говорю о новом игроке «Авангарда». Комитет для того и создан, чтобы мониторить рынок, предлагать кандидатов и принимать какие-то решения.



Беспокоит ли меня отсутствие молодёжи в составе «Авангарда»? Вы знаете, я очень много на этот счёт разговаривал с Бобом Хартли. Вот, например, есть у нас хоккеист по фамилии Грицюк. Он с нами был на летних сборах, он очень талантливый парень, но Хартли говорит, что он ещё ребёнок. Он будет играть очень хорошо, поверьте мне, но сейчас мы можем его потерять. Потому что взрослый хоккей и молодёжный хоккей — это две большие разницы, здесь нужно быть очень аккуратным. Если бы у нас были игроки, способные играть, условно, как Манукян, то они бы уже были в основе.



Хартли — очень классный специалист именно с точки зрения подтягивания молодых игроков к основе, он отлично видит, кто готов, а кто нет. Так что мне кажется, что здесь очень взвешенное решение», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» создал комитет по селекции, в него вошли семь человек